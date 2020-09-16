Dolar
7.4838
-0.0814%
Euro
8.8902
0.1644%
Altın
1964.37
0.5245%
Borsa
1114.17
0.2636%
G. Altın
472.656
0.3967%
Bitcoin
81328.15
-0.8402%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Yeni Zelanda'da iç çamaşırından maske yapan kadın

    Radyo sunucusu Haylee Clarke, dışarıya maskesiz çıkınca çantasında bulduğu iç çamaşırını maske olarak kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 12:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Zelanda'da iç çamaşırından maske yapan kadın

    Yeni Zelanda'da yaşayan 26 yaşındaki radyo sunucusu Haylee Clarke, maskesini evde unutunca ilginç bir çözüm yöntemi buldu.

    Genç radyocu, çantasını karıştırıp kullanılmamış iç çamaşırı bularak yüzüne geçirdi.

    "MÜKEMMEL İŞE YARIYOR"

    Clarke'ın o halini gören iş arkadaşları şaşkına dönerken, kendisi ise "Bu maske mükemmel işe yarıyor, özellikle ince ipleri kulaklarınızın üzerine çekebiliyorsunuz." dedi.

    Yeni Zelanda da iç çamaşırından maske yapan kadın #1

    Yeni Zelanda da iç çamaşırından maske yapan kadın #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir