Yeni Zelanda'da iç çamaşırından maske yapan kadın

Radyo sunucusu Haylee Clarke, dışarıya maskesiz çıkınca çantasında bulduğu iç çamaşırını maske olarak kullandı.

Yeni Zelanda'da yaşayan 26 yaşındaki radyo sunucusu Haylee Clarke, maskesini evde unutunca ilginç bir çözüm yöntemi buldu.

Genç radyocu, çantasını karıştırıp kullanılmamış iç çamaşırı bularak yüzüne geçirdi.

"MÜKEMMEL İŞE YARIYOR"

Clarke'ın o halini gören iş arkadaşları şaşkına dönerken, kendisi ise "Bu maske mükemmel işe yarıyor, özellikle ince ipleri kulaklarınızın üzerine çekebiliyorsunuz." dedi.