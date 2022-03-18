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    Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalar telef oldu

    Güney Adası'nın kuzey ucundaki Farewell Spit koyunda karaya vuran 36 balinadan 31'i telef olurken, 5 balinayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 11:44
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    Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalar telef oldu

    Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda karaya vuran 36 balinadan 31'i telef olurken, 5 balinayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzey ucundaki Farewell Spit koyunda 36 balina bilinmeyen bir nedenle karaya vurdu.

    31'i TELEF OLDU

    Bölgeye gelen Koruma Departmanı ekipleri, 31 balinanın telef olduğunu tespit etti.

    "5 CANLI BALİNAYI YENİDEN YÜZDÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

    Yapılan açıklamada hayatta kalan 5 pilot balinanın ise yeniden yüzdürülmeye çalışıldığı belirtilerek, "Bu sabah 5 canlı balinayı yeniden yüzdürmeye çalışacağız. Bu süreç biraz zaman alabilir ve başarılı olup olmadığını birkaç saat bilemeyebiliriz" denildi.

    2017 YILINDA 250 PİLOT BALİNA TELEF OLDU

    Öte yandan, Şubat 2017'de aynı bölgede yaklaşık 700 balina karaya vurmuş, 250'si telef olmuştu.

    Yeni Zelanda sularında en yaygın balina türü olan ve 6 metreye kadar ulaştığı bilinen pilot balinalar, toplu halde karaya vurmalarıyla dikkati çekiyor.

    Yeni Zelanda da karaya vuran balinalar telef oldu #1

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