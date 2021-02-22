Yeni Zelanda’da karaya vuran 49 pilot balinadan 9’unun öldüğü, diğer 40 balinanın kurtarıldığı belirtildi.

Balina yardım örgütü olan Jonah Projesi'nin Sözcüsü Louisa Hawkes, 49 uzun yüzgeçli pilot balinanın, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Farewell Spit sahiline vurduğunu açıkladı.

Hawkes, bu balinalardan 9'unun telef olduğunu söyledi.

SUYA DÖNDÜRMEK İÇİN ÇABA HARCADILAR

Louisa Hawkes, çoğu gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir ekibin, ilk olarak sahildeki balinaları yeniden bir araya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Ekibin, gün boyunca balinalara su dökerek onları serinletmeye çalıştığını belirten Hawkes, akşam saatlerinde yükselen dalgaların da desteğiyle çalışmaların sonuç verdiğini ve 40 balinanın güvenli şekilde denize çekildiğini dile getirdi.

Yeni Zelanda'da kıyıya vuran 40 balina kurtarıldı VİDEO