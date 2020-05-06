Yeni Zelanda’da koronadan ölenlerin sayısı 21’e çıktı

4 bin 772 testin yapıldığı ülkede son olarak 2 vaka tespit edildi.

Yeni Zelanda’da bir kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 21’e yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Ashley Bloomfield, koronavirüse yakalanan ve daha önce sağlık sorunları bulunan 60 yaşlarındaki bir kadının Christchurch kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla ülke genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21’e yükseldi.

2 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, son 48 saatte yeni vaka görülmeyen Yeni Zelanda’da, bugün 4 bin 772 test yapıldı, 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hastalanan toplam 1488 Yeni Zelandalı'dan 1316’sının da iyileştiği kaydedildi.

VİRÜS NASIL KONTROL ALTINA ALINDI

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 25 Mart-27 Nisan tarihlerinde uygulamaya konulan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı Yeni Zelanda’da virüsün kontrol altına alınmasını sağladı.

ÜÇÜNCÜ SEVİYE KISITLAMALAR

Tedbirlerden sonuç alınması üzerine "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin verilen daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" kısıtlamalar uygulanıyor.