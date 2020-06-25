Yeni Zelanda'da koronavirüs vakalarında artış

Ülkenin Genel Sağlık Direktörü, aktif vaka sayısının da 13'e çıktığını bildirdi.

Koronavirüs salgınına karşı savaşın kazanıldığı açıklanan Yeni Zelanda'da yeni vakalar görülmeye başlandı.

Yeni Zelanda Genel Sağlık Direktörü Ashley Bloomfield, yurt dışından ülkeye dönen 3 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

YURT DIŞINDAN GELEN 3 KİŞİDE VİRÜS

Koronavirüs görülen 70 ve 30’lu yaşlarındaki erkek hastaların Hindistan'dan, 30’larındaki kadın hastanın da Peru'dan döndüğünü belirten Bloomfield, karantinaya alınan hastalarla birlikte yolculuk yapanlara test uygulandığını ve bu kişilerin de takibe alındığını söyledi.

13 VAKA TESPİT EDİLDİ

Bloomfield, son 24 saatte 10 binden fazla kişiye test yapıldığını, ülkedeki toplam vaka sayısının 1519’a, aktif vaka sayısının da 13’e çıktığını aktardı.

Koronavirüs nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

İKİ KEZ KORONAVİRÜS TESTİ

Virüsün ortaya çıktığı mart ayından itibaren sıkı yasak ve kısıtlamalar yerine çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez koronavirüs testi uygulanıyor.