Yeni Zelanda'da Maori vekilin kravat protestosu kriz çıkardı

Yeni Zelanda'da kravat takma zorunluluğuna karşı çıkan Maori parti lideri Rawiri Waititi'den oturumu terk etmesi istenince kriz yaşandı.

Yeni Zelanda'da 120 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde kravat krizi yaşandı. Maori parti lideri Rawiri Waititi (40) meclisteki kravat takma zorunluluğuna karşı tepki gösterdi. Waititi düzenlenen oturuma "iş kıyafeti’ olarak tanımladığı kolye ile katıldı.

SORU HAKKI ENGELLENDİ, PARLAMENTOYU TERK ETMESİ İSTENDİ

Yaşanan kriz sonrası Yeni Zelandalı Waititi’nin oturumda soru sorma hakkı engellenerek, genel kurulu terk etmesi istendi. Kravat takma zorunluluğunu eleştiren Waititi kravat için ‘sömürge ilmiği’ ifadelerini kullandı.

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"RESMEN TASMALIK, SÖMÜRGE İLMİĞİ"

"Kravat takmak istediğimde kravat takacağım. Kravatı takmak zorunda kalmayacağım" diye konuşan Waititi, "Bu kravat meselesi yerli kültürü bastırma girişimi. Resmen tasmalık ve sömürge ilmiği. Tekrarlıyorum. Bu bağlarla ilgili değil, kültürel kimlikle ilgili, dostum. Artık şarkımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.