Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni vaka görülmedi

Koronavirüse karşı elde edilen başarıya değinen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, halkın tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Ashley Bloomfield, son 48 saat içerisinde yeni koronavirüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Koronavirüse karşı mücadelede olumlu sonuçlar elde eden Yeni Zelanda'da, geçtiğimiz hafta Başbakan Ardern’nin açıklamalarıyla salgına karşı alınan önlemleri gevşetilmiş, 4.seviyedeki alarm seviyesi 3. seviyeye düşürülmüştü.

SON İKİ GÜNDE YENİ VAKA TESPİT EDİLMEDİ

Koronavirüsle ilgili güncel verileri paylaşan Ardern ve Bloomfield, son 48 saat içerisinde yeni koronavirüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Bu gelişmenin, karantina sürecinin başarılı bir sonucu olduğu ve halkın alınan önlemleri uygulamaya devam etmeleri gerektiği vurgulandı.

YENİ ZELANDA'DA TEDBİRLER ESNETİLDİ

Kademeli olarak düşürülen alarm seviyesiyle okullar sadece 1-10 yaş aralığındaki çocuklar için açılırken, kafe ve restoranlar sadece paket servis üzerinden hizmet vermeye başladı.

Halka, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve şartlar uygunsa evden çalışmaya devam etmeleri iletildi.