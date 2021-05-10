Yeni Zelanda’da süper markette bıçaklı saldırı

Süper markete giren bıçaklı saldırgan, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. 3 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Dunedin kentindeki süpermarket zinciri Countdown'ın şubesinde bıçaklı bir kişi, etrafına saldırdı.

Düzenlenen saldırıda, bıçaklı saldırgana engel olmak isteyen iki market çalışanı dahil toplamda 5 kişi yaralandı.

3 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 3 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralı olan 3 kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.

Bir yaralının tedavisine devam edilirken, tedavisi biten diğer yaralının taburcu olduğu kaydedildi.

Saldırı anlarına şahitlik eden görgü tanıkları, o anlarda herkesin çığlık atarak dışarı koştuğunu ifade etti.

TERÖR VAKASI OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK

Başbakan Jacinda Ardern, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini, olayın ülke içi terör vakası olarak ele alınmak için kanıt bulunamadığını ifade etti.

GÖZALTINA ALINDI

Countdown'dan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilirken, bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.