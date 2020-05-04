Yeni Zelanda'da yeni korona vakası tespit edilmedi

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Ashley Bloomfield, "Disiplini sürdürmek ve uyanık olmak çok önemli" dedi.

Yeni Zelanda'da mart ayının ortasından bu yana ilk kez son 24 saatte koronavirüs vakasına rastlanmadı.

New Zealand Herald'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da yaklaşık 50 gündür ilk kez, yapılan testler sonucu yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Ashley Bloomfield, yaptığı açıklamada, yeni vakaya rastlanmadığını, toplam doğrulanan ve şüpheli vaka sayılarının dün ile aynı kaldığını belirtti.

"DİSİPLİNLİ VE UYANIK OLMALIYIZ"

Rakamların cesaret verici olduğunu ancak sonucun "zamanda bir anı yansıttığını" ifade eden Bloomfield, "Bu konudaki disiplini sürdürmek ve uyanık olmak bizim için çok önemli." dedi.

Bloomfield, sonucun "bir kutlama sebebi ve tüm ülkenin çabalarının simgesi" olduğunu kaydetti.

YENİ ZELANDA'DA SON DURUM

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 1487 koronavirüs vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1276 kişi iyileşti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 27 Nisan'da, ülkesinin koronavirüse karşı verdiği savaşı "kazandığını" belirtmişti.

KISITLAMALAR GEVŞETİLDİ

Ülke genelinde "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine geçen hafta çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" devreye girmişti.