Yeni Zelanda'daki gün batımı renginin nedeni 'yanardağ' çıktı

Bir süredir ülkelerindeki ilginç gün doğumu ve gün batımı renklerinin nedenini araştıran Yeni Zelanda, parıltıların nedeninin ocakta patlayan Tonga Yanardağı olduğunu duyurdu.

Yeni Zelanda'da bir süredir gökyüzü renklerindeki farklılık herkesin dikkatini çekti.

Gün doğumu ve gün batımı sırasında ortaya çıkan mor tonları ve parıltıların nedenleri merak edilirken, yetkililerden açıklama geldi.

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Enstitüsü (Niwa), bugün açıklama yaparak kendilerine ülkenin birçok yerinden son günlerde yaşanan ‘çarpıcı renklerdeki’ gün batımı ve gün doğumu hakkında sorular soran birçok mesaj aldıklarını duyurdu.

Yanardağdan kaynaklanıyor

NIWA bilim insanları, gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarındaki parıltının sebebinin, ocak ayında patlayan Tonga Yanardağı’ndan atmosfere yayılan aerosoller olduğunu ifade etti.

Atmosfer ortamında dağılan partiküller

NİWA açıklamasında, gökyüzündeki bu fenomeni anlamak için atmosferik araştırma istasyonundaki meslektaşlarıyla bağlantı kurduklarını ve yapılan ölçümlerde Yeni Zelanda’nın yaklaşık 25 kilometre yukarısında, stratosferdeki aerosollerde olağandışı artışlar tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Bu aerosollerin, son zamanlarda ülke çapında görülen olağanüstü gökyüzü manzaralarının nedeni olduğu düşünülmektedir." denildi.

Aerosollerin, Tonga Yanardağı’ndan fışkıran kül ve duman kaynaklı atmosfer ortamında dağılan partiküller olduğu kaydedildi. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapan Yeni Zelandalılar, gün batımı ve gün doğumu sırasında ortaya çıkan farklı renklere dikkat çekti.

Aerosoller, ışığın dağılma şeklini değiştiriyor

Yanardağ patlamasından kaynaklanan stratosferik aerosol yoğunluklarının, nisan ayından bu yana Yeni Zelanda'nın üzerinde bulunduğu enlem olan 35°G-45°G arasında üç katına çıktığını teyit edildi. Avustralya’da da yer yer gözlemlenen farklı gün batımı ve gün doğumu renklerinin, sebebinin aerosollerin ışığın dağılma şeklini değiştirdiği için ortaya çıktığı ifade edildi.

Mavi, mor, menekşe tonlarında parıltı yaratıyor

NİWA'lı bilim insanları, açıklamada "Genellikle bir gün doğumu veya gün batımı gördüğünüzde, en canlı renklere dönüşen bulutlardır. Bununla birlikte, bir volkanik patlamanın ardından stratosferik aerosoller mevcut olduğunda, güneş batarken veya ufukta yükselirken ışığı saçarak ve bükerek gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarında bir parıltı yaratır." ifadelerini kullandı.

















