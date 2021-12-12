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    Yeni Zelandalı adam, bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

    Yeni Zelandalı adam, bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

    Başkalarının adını kullanarak hareket ettiği düşünülen kişi, farklı aşı merkezlerine giderek, kendine çok sayıda doz uygulattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 10:57
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    Koronavirüs aşılama kampanyaları devam ederken, Yeni Zelanda'da şaşırtan bir gelişme yaşandı.

    Ülkede birkaç aşı merkezini ziyaret eden kişi, çok sayıda aşı yaptırarak para almayı hedefledi.

    BİR GÜNDE 10 DOZ AŞI

    Söz konusu adamın, bir gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, olayı incelemek için harekete geçti.

    Yeni Zelanda basınından Stuff'ta yer alan haberde, Bakanlığın durumun farkında olduğu belirtildi. "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve endişeliyiz. Kurumlarla çalışıyoruz." denildi.

    BAŞKALARININ ADINI KULLANDI

    Açıklamanın devamında, "Önerilenden daha fazla aşı dozu almış birini tanıyorsanız, onların mümkün olan en kısa sürede klinik tavsiye almaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı. Bakanlık, olayın nerede gerçekleştiğine dair açıklama yapmazken, Yeni Zelandalının başkalarının adıyla hareket ettiği düşünülüyor.

    Yeni Zelandalı adam, bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı #1

    HALSİZLİK İHTİMALİ

    Aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, bir günde 10 doz aşı yaptıran kişinin, güçlü bağışıklıktan dolayı halsiz hissedebileceğini belirtti.

    ÇOK AŞI YAPTIRMANIN GÜVENLİĞİNE DAİR VERİ YOK

    Auckland Üniversitesi Profesörü Nikki Turner, bir günde bu kadar çok aşı almanın güvenliğine dair hiçbir verinin bulunmadığını söyledi.

    Turner, "Kullanmakta olduğumuz Comirnaty aşısı, iyi bir bağışıklık tepkisi vermek için doğru miktarın ne olduğunu belirleyen erken klinik verilere dayanarak tasarlanmıştır. Birinin bu miktarda aşıyla ne gibi yan etkilere sahip olacağına dair hiçbir kanıtımız yok." dedi.

    Yeni Zelandalı adam, bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı #2

    "KİŞİYİ RİSKE ATIYOR"

    Turner, "Bu yapılan, güvenli değil ve o kişiyi riske atıyor." diye ekledi.

    Öte yandan Yeni Zelanda polisinin, insanların başkalarının kimliklerini kullanabileceği ve onlar adına koronavirüs aşısı yaptırabileceği konusunda daha önce uyarıldığı kaydedildi.

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