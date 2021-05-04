Yeryüzü Doktorları Çad’da kumanya dağıttı

İhtiyaç sahibi 400 aileye, Yeryüzü Doktorları tarafından yürütülen proje kapsamında kumanya dağıtıldı.

Çad’da Ramazan yardımları çerçevesinde, Yeryüzü Doktorları tarafından 400 aileye kumanya dağıtıldı.

Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Yahya Ağa Tanrıkulu, bölgede hem beslenme sağlığına ve açlık ile mücadeleye hem Ramazan ve Kurban bayramlarına ilişkin projeler yürütüldüğünü ifade etti.

2014 YILINDA BAŞLANDI

Yeryüzü Doktorları olarak bölgedeki çalışmalarına Orta Afrika mülteci krizinden hemen sonra, 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla başladıklarını belirtti.

Çad'ın Sido bölgesinde birinci basamak, beslenme ve anne-çocuk sağlığı gibi alanlarda düzenli hizmet sunan bir merkezin bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, çoğunlukta mültecilerin yaşadığı ve günlük gelirin bir doların altında olduğu Sido bölgesinde 400 aileye kumanya yardımı yaptık. Bağışçılarımızın desteğiyle, ramazanın bereketini ve kardeşliğini kıtaları aşarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleriyle yaşıyoruz."





110 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAMPLARA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013 yılında yaşanan kriz nedeniyle 110 binden fazla kişi, yaşanan şiddet olaylarından kaçıp Çad'ın güneyinde kurulan kamplara geldi.

SAĞLIK KOŞULLARI KÖTÜLEŞİYOR

Çad ve diğer komşu ülkelerde 623 binden fazla Orta Afrikalı mülteci bulunurken, Çad'ın Sarh bölgesinde bulunan çoğunlukla Orta Afrikalı mültecilerin yaşadığı Sido'daki kamplarda, 2014 yılından bu yana nüfus sürekli artıyor.

Hijyen koşullarının yetersiz olması, bölgede sağlık koşullarının kötüleşmesine neden oluyor.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA ÖLÜM ORANI ARTIYOR

2019 yılı Dünya Gıda Programı (WFP) raporundaki verilere göre, Çad'da 2,2 milyondan fazla insan yetersiz beslenmeye maruz kalırken, beslenme yetersizliği yaşayan beş yaş altı çocuklarda ölüm oranı gün geçtikçe artıyor.