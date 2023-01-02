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    Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

    Her yıl 1 Ocak’ta düzenlenen ‘Kutup Ayısı Dalışı’ kapsamında Portekiz, Hollanda ve Kanada’nın farklı şehirlerinde yüzlerce kişi, buz gibi havaya aldırış etmeden soğuk suya girdi.
    • 02.01.2023 - 17:10
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 17:13
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    Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

    Yeni yıl geleneği, 2023’te de devam etti…

    Her yıl 1 Ocak’ta Portekiz, Hollanda ve Kanada’nın farklı şehirlerinde ‘Kutup Ayısı Dalışı’ yapılıyor.

    Binlerce insan, buz gibi havaya aldırış etmiyor ve soğuk suya giriyor.

    Noel kıyafetiyle atlayan var

    Amaç, yeni yılda birlik ve beraberliği perçinlemek ve zorlukları birlikte göğüslemek…

    Renkli mayolarla atlayanların yanı sıra deniz için Noel kıyafetini tercih edenler de oluyor.

    Soğuk suya atlama geleneği başka ülkelerde farkı amaçlarla yapılabiliyor.

    Kanada'da yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar VİDEO

    Hayır kurumu için atlayanlar ABD'de

    ABD’de genellikle bu dalış, bir hayır kurumuna para toplamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

    Yeni Zelanda’da bu dalışların tarihi bile farklı…

    Buna göre dalış, haziran sonundaki en kısa güne en yakın hafta sonu yapılıyor.

    Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar #1

    El ele tutuşup, köprüden atlıyorlar

    Bermuda Adaları’nda yerel halk ve ziyaretçiler, 26 Aralık Noel Bayramı'nda Flatts Köyü'ndeki Flatts Köprüsü'nden el ele tutuşup atlıyor.

    Birleşik Krallık'ta, kış yüzme etkinliklerinin çoğu Noel gününde veya Noel'in ertesi günü gerçekleşiyor.

    Güney Kore'nin Busan kentindeki Haeundae Plajı'nda, her yıl ‘Kutup Ayısı Yüzme Yarışması’ düzenleniyor.

    Antarktika'da da her yaz ortasında bir kutup dalışı yapılıyor.

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