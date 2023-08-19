Yine hareketleriyle konuşuluyor: Japonya-ABD-Güney Kore zirvesinde gözler Biden'a çevrildi Japonya ve Güney Kore liderleriyle bir araya gelen Biden, kameralar karşısındayken dikkatleri üzerine çekti. Japonya Başbakanı'na 'başkan' diyen Biden, ayrıldığı sırada kulaklığı kulağında unuttu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

ABD, üç ülkenin katıldığı zirveye ev sahipliği yaptı.

Maryland eyaletindeki Camp David'de düzenlenen zirvede ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bir araya geldi.

Biden'ın basın toplantısındaki hareketleri

Üç lider, basın toplantısı için kameraların karşısına geçerken, Biden bir kez daha ilginç hareketlere imza attı.

Fumio Kişida, Japonya Başbakanı olarak anons edildiği sırada Biden, Japon lider için "başkan" şeklinde ifade kullandı.

Kulaklığı kulağında unuttu

Sözü kime devredeceği konusunda kafa karışıklığı yaşayan Biden'ın imdadına, anonsu yapan yetkili yetişti.

Son olarak Biden, basın toplantısını terk ettiği sırada kulaklığı kulağında unuttu.

Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024'te gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmanın hesaplarını yapıyor.

"Birlikte durdukça daha güçlüyüz"

Bu arada 80 yaşındaki Biden, Japonya ve Güney Kore ile tarihi zirvenin yapıldığı Camp David'den, "Birlikte durdukça ülkelerimiz daha güçlü ve dünya daha güvenli." mesajını verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, üçlü zirvenin düzenli olarak yapılacağını söyledi ve ekledi:

Üçlü iş birliğimizi yakından koordine etmek için dışişleri bakanları, savunma bakanları ve ulusal güvenlik danışmanları da dahil olmak üzere her düzeydeki hükümet personelimizin her yıl bir araya gelmesi konusunda anlaştık.

"ABD ve Güney Kore ile iş birliği önlenemez"

Japonya Başbakanı Fumio Kişida da uluslararası konjonktürde ABD ve Güney Kore ile stratejik iş birliğinin geliştirilmesinin "gerekli ve önlenemez" olduğunu söyledi.

Çin'den üçlü zirveye tepki

Çin'den yapılan açıklamada, ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerini Camp David'de buluşturan üçlü zirve, "bloklar arası cepheleşmeyi ve askeri blokları Asya-Pasifik'e taşımaya yönelik bir girişim" olarak değerlendirildi.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin 16 Temmuz'da yaptığı üçlü füze tatbikatından kısa bir süre sonra Çin ve Rusya da Japon Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirmiş, bir hafta sonra Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'da düzenlediği askeri geçit töreninde Çin ve Rusya'dan temsilciler yer almıştı.

ABD'nin Çin'in artan küresel ve bölgesel gücüne karşı onun Doğu Asya'daki komşusu olan iki ortağıyla ittifak bağlarını güçlendirme çabaları, Pekin'in üçlü buluşmayı dikkatle ve endişeyle izlemesine yol açıyor.