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    Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında

    Yeni sondaj gemisinin görev yerine doğru yola çıkması, dünyada geniş yankı uyandırdı. Geminin görev alanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:39
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    Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında

    Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin katılımıyla görev yerine uğurlama töreni düzenlendi.

    Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu, Erdoğan tarafından geminin ilk görev yeri olarak açıklandı.

    Al Jazeera: Doğalgaz arama faaliyetlerine yeniden başladı

    Dünya basınından çeşitli medya kuruluşları, gelişmeyi kapsamlı bir şekilde okurlarına aktardı. Al Jazeera, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine yeniden başladı." dedi.

    Haberde, "Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti." denildi.

    Erdoğan: Kimseden izin veya onay almamıza gerek yok

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Akdeniz'de yürüttüğümüz araştırma ve sondaj çalışmaları kendi egemen alanlarımızda. Bunun için kimseden izin veya onay almamıza gerek yok." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

    Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında #1
    Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında #2

    DW: Türkiye'nin faaliyetleri 'yasa dışı'

    Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü.

    Haberde, "Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar." ifadesi kullanıldı.

    Ankara'nın bölgedeki gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Rum kesimine ait bölgede yapıldığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldı.

    Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında #3

    Al Arabiya: Gazipaşa bölgesinden 55 kilometre açıkta çalışacak

    Dubai merkezli Al Arabiya, son dakika gelişmesini, "Türkiye, iki yıllık bir aradan sonra Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerine yeniden başladı." diyerek okurlarına duyurdu.

    Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın, Antalya'nın güney sahilindeki Gazipaşa bölgesinden 55 kilometre açıkta çalışacağı kaydedildi.

    Atina: Durumu dikkatle izliyoruz

    Doğu Akdeniz'de son 10 yılda yapılan doğalgaz keşiflerinin, bölgeyi "Avrupa için uygun bir alternatif enerji kaynağı" haline getirdiği belirtildi.

    Bir Yunan hükümet sözcüsü, gazetecilere verdiği demeçte, Atina'nın durumu "dikkatle" izlediğini söyledi.

    Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında #4

    Reuters: Tartışmalı suların dışında görev yapacak

    Gelişmeyi, "Türkiye'nin yeni sondaj gemisi, Akdeniz'deki tartışmalı suların dışında görev yapacak" başlığıyla servis eden Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi içinde verilen brifing sırasında çekilen kareyi kullandı.

    Yunanistan'dan yapılan, "Uyanık olmalıyız. Bölgemizde istikrarı sağlamak, uluslararası hukuku ve kendi egemenlik haklarımızı tam olarak savunmak için her zaman yapmamız gerekeni yaptık." şeklindeki açıklama aktarıldı.

    Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu ViDEO


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