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    YouTube'dan Rus devlet destekli medya kanallarına engel

    ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceğini duyurdu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 04:14
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 04:23
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    YouTube'dan Rus devlet destekli medya kanallarına engel

    YouTube'un, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünya genelinde Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceği bildirildi.

    RUS DESTEKLİ MEDYA KANALLARINA ENGEL

    Söz konusu erişim engeli kararının hemen uygulamaya konulacağı belirtilen açıklamada, 1000'den fazla kanal ve 15 binden fazla videonun nefret söylemi ve yanlış bilgilendirme politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı kaydedildi.

    YouTube dan Rus devlet destekli medya kanallarına engel #1

    RUSYA'DAKİ YOUTUBE REKLAMLARI DURDURULDU

    Açıklamada, yakın zamanda Rusya'daki tüm YouTube reklamlarının durdurulduğu anımsatılarak, bunun YouTube'un Rusya'daki platformundan para kazanmanın tüm yollarını kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

    Durumun yakından izlenmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şirketin daha fazla önlem almaya hazır olduğu vurgulandı.

    YouTube, mart ayı başında Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın "propaganda ve yanlış bilgi yaymasını önlemek" amacıyla Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurmuştu.

    YouTube dan Rus devlet destekli medya kanallarına engel #2


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