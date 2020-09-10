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- YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı
YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı
130 bin dolara mal olduğu öğrenilen gösteride anne ve baba dahil herkes sevinçten deliye döndü.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 14:14
Dubai'de yaşayan YouTuber çift Anas ve Asala Marwah, ikinci çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı.
Bu gösterinin maliyetinin ise 130 bin doları bulduğu öğrenildi.
ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE COŞTULAR
İlk çocukları kız olan çift, yeni bebeklerinin erkek olacağını öğrenince coşkulu bir sevinç yaşadı.
YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı İZLE
GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR OLDU
Anne ve babadan ziyade akrabalar bu habere daha çok sevindi. Öyle ki gözyaşlarını tutamayanlar bile oldu.