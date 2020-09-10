130 bin dolara mal olduğu öğrenilen gösteride anne ve baba dahil herkes sevinçten deliye döndü.

Dubai'de yaşayan YouTuber çift Anas ve Asala Marwah, ikinci çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı.

Bu gösterinin maliyetinin ise 130 bin doları bulduğu öğrenildi.

ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE COŞTULAR

İlk çocukları kız olan çift, yeni bebeklerinin erkek olacağını öğrenince coşkulu bir sevinç yaşadı.

YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı İZLE

GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR OLDU

Anne ve babadan ziyade akrabalar bu habere daha çok sevindi. Öyle ki gözyaşlarını tutamayanlar bile oldu.