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    YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı

    130 bin dolara mal olduğu öğrenilen gösteride anne ve baba dahil herkes sevinçten deliye döndü.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 14:14
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    YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı

    Dubai'de yaşayan YouTuber çift Anas ve Asala Marwah, ikinci çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı.

    Bu gösterinin maliyetinin ise 130 bin doları bulduğu öğrenildi.

    ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE COŞTULAR

    İlk çocukları kız olan çift, yeni bebeklerinin erkek olacağını öğrenince coşkulu bir sevinç yaşadı.

    YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı İZLE

    GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR OLDU

    Anne ve babadan ziyade akrabalar bu habere daha çok sevindi. Öyle ki gözyaşlarını tutamayanlar bile oldu.

    YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı #1

    YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı #2

    YouTuber çift bebeklerinin cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttı #3

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