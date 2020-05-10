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    YPG El Bab'da sivilleri hedef aldı: 11 yaralı

    Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaralandığını açıkladı.
    • DHA
    • 10.05.2020 - 22:15
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    YPG El Bab'da sivilleri hedef aldı: 11 yaralı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturduğu huzur ve güven ortamına yönelik, terör örgütü YPG'nin kanlı  girişimleri devam ediyor.

    EL BAB'DA 11 SİVİL YARALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" ifadelerine yer

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