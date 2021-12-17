İsveç kanunu işaret edilerek, terör örgütleriyle görüşmenin suç olduğu belirtildi. Bakan Linde, görüşmenin ardından mahkemelik oldu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyet, sözde "Suriye Demokratik Meclisi" (SDM) Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya gelmiş, terör örgütüne desteğini yinelemişti.

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki SDM Eş Başkanı Ahmed ile görüşen Linde hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İSVEÇ TERÖR KANUNUNA GÖRE..."

Görüşmeye tepki gösteren Yüksel, "İsveç terör kanununa göre terör örgütleri ile her türlü ilişki suç oluşturuyor. Ayrıca PKK, hem İsveç hem de Avrupa Birliği'nde (AB) terör listesinde. Bu yüzden Bakan Linde'nin görüşmesi hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.

YPG ile görüşen İsveçli Bakan Linde hakkında suç duyurusu VİDEO



"GÖRÜŞMESİ DOĞRU OLMADI"

Yüksel, "School of Economics Üniversitesi, Alman İç istihbarat Teşkilatı (BfV) ve İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) raporlarına göre, PYD'nin terör örgütü PKK ile açık iş birliği içinde olduğu ortaya konulmuş. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda, PYD'nin kuzey Suriye'de Hristiyan vatandaşları kaçırıp topraklarına el koymaya çalıştığı, çocuk yaşta kızları zorla askere kaçırdığı gibi birçok suç unsuru yer aldı. Buna rağmen Bakan Linde'nin görüşmesi doğru olmamıştır." diye konuştu.

MAKAMINDA GÖRÜŞÜP PARA YARDIMI SÖZÜ ALDI

İsveç'te, 12 Aralık'ta Dışişleri Bakanı Linde ile makamında görüşen ve örgüte para yardımı sözü alan İlham Ahmed, Olof Palme Merkezi tarafından organize edilen "Suriye'deki muhalifler" başlıklı bir konferansa katıldı.

Öte yandan İsveç Sosyal Demokrat Partisi, resmi internet sayfasında 5 Kasım'da skandal bir manifesto yayınlayarak, PYD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için komisyon kurulacağını duyurmuştu.

2023 YARDIMI 376 MİLYON DOLAR

Linde ile örgütle ilişkili şahıslar arasındaki temasın, ABD'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekmişti.

İsveç'in, çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

"AKTİF PARTNER OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İsveçli Bakan, Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere imza atmış, "Kuzeydoğu Suriye’deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor." diye yazmıştı.