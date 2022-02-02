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    YPG/PKK, Bab'da sivillere saldırı düzenledi

    Teröristlerin düzenlediği saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil ise yaralandı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 16:44
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    YPG/PKK, Bab'da sivillere saldırı düzenledi

    Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de bir kez daha sivilleri hedef aldı.

    Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.

    ROKET ATARLI SALDIRI

    Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren teröristler, Bab ilçe merkezine yönelik saldırıyı çoklu roket atarlarla gerçekleştirdi.

    Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Vaki Mahallesi, Merkez Kavşağı çevresine, Bab Hastanesi yakınlarına ve tatlıcılar sokağına isabet etti.

    YPG/PKK, Bab'da sivillere saldırı düzenledi ViDEO

    9 ÖLÜ, 30 YARALI

    Sivillerin alışveriş yaptığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

    Yaralılar sağlık merkezlerine nakledilirken, ilçede acil kan bağışı çağrıları yapıldı. Saldırıda büyük maddi zarar da meydana geldi.

    Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

    YPG/PKK, Bab da sivillere saldırı düzenledi #1

    YPG/PKK, Bab da sivillere saldırı düzenledi #2


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