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- YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti
YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti
Suriye'de YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde sivil halka baskı yaparak, fitrelere el koyuyor.
- AA
- 13.05.2020 - 13:31
Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka zulmeden YPG/PKK'lı teröristler, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan fitreye de göz dikti
Terör örgütü DEAŞ'ın yöntemine başvuran YPG/PKK, vatandaşların fitrelerine el koymak için 2-3 teröristten oluşan gruplar oluşturdu.
Kapı kapı dolaşan YPG/PKK'lılar, örgüt saflarında çatışırken ölen teröristlerin yakınlarına bağışlamaları için halktan fitre istiyor.
FİTRELERİ VERMEYEN FİŞLENİYOR
YPG/PKK fitre miktarını kişi başı 1000 Suriye Lirası (5,5 TL) olarak belirlerken, yoksullukla mücadele eden bölge halkı ise örgütün bu uygulamasına korkudan sesini çıkaramıyor. Teröristler fitreyi örgüte vermek istemeyenleri fişliyor.