YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti

Suriye'de YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde sivil halka baskı yaparak, fitrelere el koyuyor.

Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka zulmeden YPG/PKK'lı teröristler, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan fitreye de göz dikti

Terör örgütü DEAŞ'ın yöntemine başvuran YPG/PKK, vatandaşların fitrelerine el koymak için 2-3 teröristten oluşan gruplar oluşturdu.

Kapı kapı dolaşan YPG/PKK'lılar, örgüt saflarında çatışırken ölen teröristlerin yakınlarına bağışlamaları için halktan fitre istiyor.

FİTRELERİ VERMEYEN FİŞLENİYOR

YPG/PKK fitre miktarını kişi başı 1000 Suriye Lirası (5,5 TL) olarak belirlerken, yoksullukla mücadele eden bölge halkı ise örgütün bu uygulamasına korkudan sesini çıkaramıyor. Teröristler fitreyi örgüte vermek istemeyenleri fişliyor.