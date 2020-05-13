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    YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti

    Suriye'de YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde sivil halka baskı yaparak, fitrelere el koyuyor.
    • AA
    • 13.05.2020 - 13:31
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    YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti

    Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka zulmeden YPG/PKK'lı teröristler, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan fitreye de göz dikti

    Terör örgütü DEAŞ'ın yöntemine başvuran YPG/PKK, vatandaşların fitrelerine el koymak için 2-3 teröristten oluşan gruplar oluşturdu.

    Kapı kapı dolaşan YPG/PKK'lılar, örgüt saflarında çatışırken ölen teröristlerin yakınlarına bağışlamaları için halktan fitre istiyor.

    FİTRELERİ VERMEYEN FİŞLENİYOR

    YPG/PKK fitre miktarını kişi başı 1000 Suriye Lirası (5,5 TL) olarak belirlerken, yoksullukla mücadele eden bölge halkı ise örgütün bu uygulamasına korkudan sesini çıkaramıyor. Teröristler fitreyi örgüte vermek istemeyenleri fişliyor.

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