YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde öğretmenleri alıkoydu

YPG/PKK'nın Suriye kolu olan SDG'nin işgal ettiği bölgelerde, son 1,5 ayda örgüt müfredatına uymayı reddeden 61 öğretmen alıkonuldu.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde 1 Ocak-15 Şubat'ta alıkonulan öğretmenlere yönelik hazırladığı raporda, çocuklara Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin dayattığı müfredat yerine eski sisteme göre özel ders veren en az 27 öğretmenin alıkonulduğu bilgisine yer verildi.

İMZA ATTIRILDI

14 ğretmen, örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest bırakıldı.

ÖĞRETMENLER ALIKONULDU

Son 1,5 ayda 34 öğretmen de zorla silah altına alınmak üzere terör örgütü tarafından alıkonuldu.

ÖRGÜT, 550 ÖĞRETMENİN PEŞİNDE

SNHR raporunda, terör örgütünün Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde örgütün saflarına katılmayı reddeden yaklaşık 550 öğretmenin peşine düştüğü bilgisine yer verildi.

EVLERE BASKIN YAPILDI

SNHR'nin raporunda açıklamalarına yer verilen öğretmenlerden Ahmet Şamti, örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest kaldığını söyledi. 19 Ocak'ta Haseke'nin Derbesiye ilçesinde alıkonulan Şamti, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2020'nin sonlarında bazı öğretmenler, rejimin kontrolündeki bölgelerde yer alan okullarda ders vermeyeceklerine dair imza attı. Bazı öğretmenler ise buna karşı çıktı. (YPG/PKK) SDG'ye bağlı güvenlik güçlerinin 19 Ocak'ta evlere yaptığı baskınlarda ve kontrol noktalarında, örgütün isteğine karşı çıkan öğretmenler alıkonuldu."

Şamti, Derbesiye'de örgütün bir merkezinde tutulduktan sonra, başlayan gösteriler ve baskılar yüzünden 23 Ocak'ta salıverildiklerini söyledi.

"OKULA GİDEMİYORUM"

SNHR'nin telefon görüşmesi yoluyla ulaştığı Deyrizorlu öğretmen Halit Ömer, YPG/PKK'nın saflarına katılmadığı için okulla ilişiğinin kesildiğini aktardı. Ömer, kaçak durumuna düştüğü için maaşının da kesildiğini kaydetti.

31 yaşındaki Ömer, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Yaklaşık 2 ay önce beldemizdeki okulun müdürü bana Whatsapp üzerinden, adımın SDG'nin zorunlu askerlik listesinde olduğunu bildirdi. O günden beri kolayca hareket edemiyorum. SDG güçlerince eğitim merkezlerine baskın yapılarak aranan öğretmenlerin alıkonulmasından dolayı okula gidemiyorum."

TEHDİT ALIYORLAR

Rakkalı Abdullah Ali de örgütün 'zorunlu askerlik' listesinde olan kaçak öğretmenlerden biri. SNHR'ye konuşan Ali, örgüt saflarına katılmamaları halinde okulla ilişiklerinin kesileceği tehdidini aldıklarını söyledi.

İDEOLOJİK MÜFREDAT DAYATMASI

İlk olarak 2016'da ilkokul ve ortaokuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, yaklaşık 3 yıl önce de 10. ve 11. sınıflara dayattığı müfredatı, 2020'nin ortasında 12. sınıflara taşımıştı.

REJİM OKULLARI ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt bu kapsamda, Esad rejimine bağlı okullara da el koymuş ve işgalindeki bölgelerde eğitim sisteminin tümünü ele geçirmişti.

MİLİTARİST EĞİTİM VERİLDİ

Terör örgütü, işgal ettiği alanlardaki okullarda, öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor.

Örgüt, okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz." şeklinde sloganlar attırıyor.

Zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde, terör örgütü PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

4 BİN KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Ağın raporuna göre, YPG/PKK tarafından keyfi alıkonulan 176'sı kadın en az 3 bin 784 tutuklu bulunuyor. Bunlardan en az 2 bin 147'sinin akıbeti belirsiz.