YPG/PKK, Suriye'de kalp hastası çocuğu kaçırdı

Aynularab’ta yaşayan 15 yaşındaki kalp hastası Büşra E.K.B.’nin, YPG/PKK’nın silahlı kadrosuna katmak üzere teröristler tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde çocukları silahlı kadrosu için kaçırmaya devam ediyor…

Örgütün yeni hedefi, Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynularab ilçesinde, Helenç köyünde yaşayan kalp hastası Büşra E.K.B. (15) oldu.

Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet, Büşra E.K.B.'nin teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

‘Devrimci Gençlik’ terör grubu kaçırdı

AA’nın haberine göre; Ahmet, YPG/PKK'ya bağlı sözde ‘Devrimci Gençlik’ terör grubunun kız çocuğunu bir hafta önce kaçırdığını belirtti.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

Suriye’de 2021’de 55 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı ‘2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar’ raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu İç ‘Asayiş Güçleri’ adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde ‘Afrin Kurtuluş Güçleri’nin’ de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı ‘Afrin Kurtuluş Güçleri’ ve ‘İç Asayiş Güçleri’nin’ de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.