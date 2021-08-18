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    YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'de sivillere saldırdı

    Hatay Valiliği, Tel Rıfat'tan düzenlenen füzeli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.08.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 16:28
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    YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'de sivillere saldırdı

    Terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de sağlanan sükuneti bozma girişimleri sürüyor.

    Bunun son örneği, Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen saldırıda görüldü.

    SİVİLLER HEDEF ALINDI: 3 ÖLÜ

    Hatay Valiliği, Tel Rıfat'tan YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

    YPG/PKK lı teröristler, Afrin de sivillere saldırdı #1

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