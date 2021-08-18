- Haberler
- Dünya Haberleri
- YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'de sivillere saldırdı
YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'de sivillere saldırdı
Hatay Valiliği, Tel Rıfat'tan düzenlenen füzeli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 18.08.2021 - 16:02
- Güncelleme : 18.08.2021 - 16:28
Terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de sağlanan sükuneti bozma girişimleri sürüyor.
Bunun son örneği, Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen saldırıda görüldü.
SİVİLLER HEDEF ALINDI: 3 ÖLÜ
Hatay Valiliği, Tel Rıfat'tan YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.