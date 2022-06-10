Emekli Koramiral Giannis Egolfopoulos 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan bir çok FETÖ'cüye destek vererek, "2016'dan itibaren Türkiye'de deneyimli subaylar görevden alındı." dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör örgütü mensupları arasında özellikle asker kökenlilerin ilk kaçış durağı Yunanistan oldu.

Yunanistan, Türkiye aleyhine işine yarayan ne kadar terörist varsa hepsini korudu ve kolladı, bazılarını da Avrupa ülkelerine gönderdi.

Yunanistan’ın, ABD’nin de isteği doğrultusunda FETÖ’nün hamiliğine soyunduğunun bir kanıtı da emekli Koramiral Giannis Egolfopoulos'in açıklamaları oldu.

FETÖ'cüleri savundu

FETÖ'yü sahiplenen açıklamalarda bulunan Egolfopoulos, "Erdoğan, iktidara geldiğinden beri Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını katletti. 2016'dan itibaren elinde kalan deneyimli subayları görevden aldı. Aynı şeyleri görüyoruz… 1975'ten beri bu şovu izliyorum. Hiçbir şeyde değişmeyen aynı şeyi görüyoruz. Ekonomik kriz ve ABD'nin uyguladığı silah ambargosu Türkiye'nin içinde bulunduğu zor duruma katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Yunan amiral FETÖ'cülere sahip çıktı VİDEO

"Bugün bize üstünlük kazandıran bir seviyeye ulaştık"

Egolfopoulos, Yunanistan'ın sıcak bir dönemle karşı karşıya kalabilecek daha iyi bir konumda olduğunu iddia ederek, "2019'dan bu yana yaşadığımız krizden sonra herkesin, Ordunun, Hava Kuvvetlerinin ve Deniz Kuvvetlerinin bakımında büyük sorunlar yaşadık. Mevcut hükümet çok şey verdi, bugün bize üstünlük kazandıran bir seviyeye ulaştık" dedi.

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