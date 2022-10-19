Yunan analist Iatridis: Türkiye'nin hava savunma sistemi yok

Füzenin test atışını küçümsemeye çalışan Iatridis, "Türkiye güç gösterisi yapıyor" dedi. Iatridis, Kılıçdaroğlu'nun S-400'lerle ilgili geçmişte yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Roketsan'ın geliştirdiği füze, Yunan medyasının bir numaralı meselesi haline geldi.

ERT televizyonuna konuk olan savunma analisti Kostas Iatridis, Sinop açıklarında 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vuran füzeye dair konuştu.

Yunan analistin iddiaları

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını "önemsiz" göstermeye çalıştığı görülen Iatridis, "Türklerin bu sevincinin arkasında büyük bir endişe yatıyor. Çünkü Ege'de dengeler değişiyor." tezini öne sürdü.

Yunanistan'ın hava savunma sisteminin olduğunu, Girit'te S-300'lerin konuşlu halde bulunduğunu anlatan Iatridis, ayrıca diğer füze sistemlerinin de varlığından bahsetti.

"Türkiye güç gösterisi yapıyor"

Iatridis, "Bütün bu sistemler, Türkiye'nin reklamını yaptığı bu füzelerle başa çıkabilir. Türkiye, şu anda güç gösterisi yapıyor." şeklindeki görüşlerini ortaya attı.

Türkiye'nin hava savunma sistemi olmadığını söyleyen Yunan uzman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı bir açıklamayı işaret etti.

"Kılıçdaroğlu bir süre önce söyledi"

Kostas Iatridis, "Bunu ben söylemiyorum, Türk yetkililer söylüyor. Kılıçdaroğlu, bir süre önce söylemişti." diye ekledi.

Rusya'dan hava savunma sistemi satın alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

"Yunanistan'ın korkacak hiçbir şeyi yok"

Öte yandan "Yunanistan'ın korkacak hiçbir şeyi yok." diyen Iatridis, "Türkiye'de havacılık geriliyor. Bu, dönüp savunma sanayimizi öne çıkaran savunma politikası oluşturmamız için bir örnek." iddiasında bulundu.

Yunanistan'ın üretim yeteneklerinin olduğunu savunan Iatridis, "Uzman personelimiz var, bu yüzden odaklanmamız gereken yer burası." diye ekledi.

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Yerli füze Tayfun 561 km uzaklıktaki hedefi vurdu ViDEO