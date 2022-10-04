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    Yunan Bakan Plakiotakis: Ege'de binlerce hayat kurtarıyoruz

    Plakiotakis, göçmenlerin ölüme sürüklenmesiyle ilgili durumu görmezden geldi. Yunan Bakan, denizlerdeki sivillerin canlarını kurtardıklarını savundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 12:04
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    Yunan Bakan Plakiotakis: Ege'de binlerce hayat kurtarıyoruz

    Geri itilen göçmenler konusunda Yunanistan'dan birbirinden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan'ı göç konusunda insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlamak akılalmaz bir şey. Denizde tehlikede olan on binlerce insanı kurtardık." iddiasında bulundu.

    Yunanistan'dan göçmen savunması

    Miçotakis'in bu sözlerinin ardından benzer bir açıklama da ülkenin Deniz ve Ada Politikası Bakanı Yiannis Plakiotakis'ten geldi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere insanlık dışı müdahalelerini anlatırken, "Avrupa Birliği'nin gözünün önünde bir Avrupa Birliği üyesi ülke Yunanistan, Ege'de insanları öldürüyor, göçmenleri öldürüyor, kadınları ve çocukları öldürüyor." dedi.

    Binlerce hayat kurtarıyoruz

    Yunan basınındaki haberlere göre, Plakiotakis, görüntülere rağmen durumun "tam tersi" olduğunu ileri sürdü.

    Yunan Bakan, "Yunanistan, Ege'de binlerce hayat kurtarıyor." iddiasını ortaya attı.

    Kiryakos Miçotakis: Denizde on binlerce insanı kurtardık ViDEO

    Yunan Bakan Plakiotakis: Ege de binlerce hayat kurtarıyoruz #1


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