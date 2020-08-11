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    Yunan Bakan: Türkiye, kıta sahanlığımızdan çıksın

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'ye Yunanistan'ın kıta sahanlığından çıkma çağrısı yapıyoruz diyerek AB'yi Türkiye konulu acil toplantıya çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 16:31
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    Yunan Bakan: Türkiye, kıta sahanlığımızdan çıksın

    Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı son kararları sebep göstererek yine Avrupa Birliği'ne (AB) koştu.

    YUNAN, AB'Yİ YİNE TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

    Yunanistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimleri nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) acil toplantı çağrısında bulunduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias), AB Dışişleri Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulunacak" ifadelerine yer verildi.

    Yunan Bakan: Türkiye, kıta sahanlığımızdan çıksın #1

    "TÜRKİYE'YE, KITA SAHANLIĞINDAN ÇIKMA ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

    Dendias da, ERT TV kanalında yayınlanan açıklamalarında "Oldubittiye izin vermeyecek, müsamaha göstermeyeceğiz. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye derhal Yunanistan kıta sahanlığından çıkma çağrısı yapıyoruz" dedi.

    Yunan Bakan: Türkiye, kıta sahanlığımızdan çıksın #2

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