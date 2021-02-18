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    Yunan basını: ABD, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı jeopolitik ağırlık olarak görebilir

    Washington yönetimine Ankara'ya karşı iş birliği sinyali gönderen Yunanistan merkezli gazete, "Yeni bir dönemin kıyısındayız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 13:40
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    Yunan basını: ABD, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı jeopolitik ağırlık olarak görebilir

    Türkiye'nin, bölgesinde ve küresel ölçekte yükselen güç olmasından endişelenen Yunan basını, ABD'nin yeni yönetimine üstü kapalı şekilde "bizi destekleyin" çağrısı yaptı.

    TÜRK LİRASI'NA KARŞI ALGI OPERASYONU

    Kathimerini gazetesinde yayınlanan "Riskler ve fırsatlar" başlıklı yazıda, son dönemde Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kazancına karşı algı operasyonu yapılmaya çalışılarak, "Türk Lirası ikinci bir büyük kur kriziyle karşı karşıya kalacak durumda değil." denildi.

    "ERDOĞAN'IN TEPKİLERİNE KARŞI HAZIRLANALIM' ÇAĞRISI

    Atina-Ankara ilişkilerine değinilen yazıda, Yunanistan'ın kendisini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkilerine karşı hazırlaması gerektiği" savunuldu, "Baskı muazzam olacak." ifadesini kullanıldı.

    Yunan basını: ABD, Yunanistan ı Türkiye ye karşı jeopolitik ağırlık olarak görebilir #1

    "ABD BİZİ JEOPOLİTİK AĞIRLIK OLARAK GÖREBİLİR"

    ABD Başkanı Joe Biden yönetimine iş birliği konusunda sinyal gönderilerek, "Yıllardır ilk kez, Yunanistan potansiyel olarak ABD tarafından Türkiye'ye karşı jeopolitik denge ağırlığı olarak görülebilir." görüşü paylaşıldı.

    Yazının devamında şöyle denildi:

    "Bu, kendimizi hazırlamamız gerektiği anlamına geliyor. Hedeflerimiz, ne sunabileceğimiz ve karşılığında ne bekleyeceğimiz konusunda hazırlıklı olmalıyız. Yeni bir dönemin kıyısındayız. Risklerle dolu ama aynı zamanda stratejik fırsatlar var."

    Yunan basını: ABD, Yunanistan ı Türkiye ye karşı jeopolitik ağırlık olarak görebilir #2

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