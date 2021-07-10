Yunan basını: Almanya, Ege'de Türkiye'yi destekliyor

Ankara'nın deniz filosunu güçlendirme hamlesine işaret edilen haberde, "Yunanistan, Erdoğan'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izliyor" denildi.

Almanya ile Türkiye arasında yapılan 6 adet denizaltı anlaşması, Yunanistan'ı rahatsız etti.

Yunan basınından Greek Report, Atina'daki atmosferi "Almanya, Ege'de Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor" başlığıyla okurlarına aktardı.

YUNANİSTAN KAYGILI

Haberde, Yunanistan'ın Ankara'ya yeni denizaltılar sağlama kararının ardından Berlin'i kınadığı belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın haziran ayında Başbakan Angela Merkel hükümetini karardan dönmeye çağırdığı kaydedildi.

"ERDOĞAN'I ENDİŞEYLE İZLİYORUZ"

Buna karşılık Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, "satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini" söyleyerek, Yunanistan'ın talebini reddettiği bilgisine yer verildi.

Almanya merkezli Thyssen'in, U-214 tipi denizaltıları inşa eden şirket olduğu belirtilerek, "Yunanistan, Erdoğan'ın donanma cephaneliğini güçlendirmesini endişeyle izliyor." denildi.

"HAFTALARCA GÖRÜNMEDEN SU ALTINDA SEYREDEBİLİYOR"

"Yeni U-214 tipi denizaltılar faaliyete geçtiğinde ülkenin (Türkiye) denizaltı gücü sayıca fazla olacak." çıkarımıyla şu değerlendirme yapıldı:

"Bu denizaltılar, dizel motoru besleyen oksijene erişmek için yüzeye çıkmak zorunda kalmadan çalışabiliyor. Böylece gemi haftalarca görünmeden ve neredeyse hiç ses çıkarmadan su altında seyredebiliyor."

"DENİZ FİLOSUNA ODAKLANDILAR"

"Türkiye neyi hedefliyor?" sorusunun yöneltildiği haberde, "Şimdi (Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan, deniz filosuna odaklanıyor. Sadece yüzeyde değil, aynı zamanda derin sularda, yani denizaltılarda." denildi.

Doğu Akdeniz'in, doğalgaz ve petrol aramalarının yanı sıra gaz boruları ve elektrik kabloları konusunda tartışmalara sahne olduğu hatırlatıldı.

Denizaltıların temel savaş bileşeni haline geldiği, hem casusluk hem de karşı casusluk olmak üzere özel kuvvetler ve istihbarat operasyonlarına kadar rol oynadığına vurgu yapıldı.

"YUNANİSTAN ALMANYA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD'de basınında yer alan haberlerde de Yunanistan'da Almanya'nın Türkiye ile denizaltı anlaşmasını askıya alacağına dair beklentinin sürdüğü belirtildi.

"Yunanlar, Almanya'yı Türkiye'ye denizaltı anlaşmasını durdurmaya ikna etmek için aylardır süren diplomatik çabayı artırıyor." ifadesi kullanıldı.