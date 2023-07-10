Yunan basını: Atina, Türkiye'yle ilişkileri pekiştirmek istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesinde gerilimlere neden olan konular masaya yatırılacak. Yunan gazetesi, "Miçotakis, görüşmenin iyi geceğine inanıyor" diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin, 12 Temmuz Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Atina yönetimi, görüşmenin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umuyor.

16 ay sonra ilk görüşme

Yunanistan basınından Kathimeri'nin İngilizce servisi, "Yunan ve Türk liderler, 16 ay sonra NATO zirvesinde buluşacak" diye yazdı.

Yunan yetkililerin, Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesinin iki ülke arasında son dönemdeki görece sakin ilişkiyi pekiştirmesini ve iletişim kanallarını açık tutmasını umduğu belirtildi.

Yunan hükümeti farkında: Doğu Akdeniz, Mavi Vatan...

Haberde, "Fakat Yunan hükümeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim olma arzusunun yanı sıra Mavi Vatan politikasının Türkiye'nin politikasının temel direkleri olduğunun da farkında." denildi.

Taraflar arasında üç farklı düzeyde görüşme olacağı kaydedildi. Bunlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Başbakan Miçotakis, dışişleri bakanları Hakan Fidan-Giorgos Gerapetritis ve savunma bakanları Yaşar Güler-Nikos Dendias olarak sıralandı.

Mısır arabulucu olabilir

Ankara'dan gelen bilgilere işaret edilerek, "güven artırıcı tedbirler" konusunda müzakereleri hızlandırma yönünde bir iradenin olduğu kaydedildi.

Diğer taraftan, "Bazı analistler, Mısır'ın arabulucu olabileceğine inanıyor." ifadesi kullanıldı.

Miçotakis görüşme konusunda iyimser

Türkiye ve Yunanistan arasındaki farklılıklara da işaret edilen haberin devamında şöyle denildi: