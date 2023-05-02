Yunan basını: Atmaca füzesi, Ege'nin yüzde 85'ine nüfuz edebilecek Gemisavar füzesiyle ilgili "Erdoğan, silahlanma programını hız kesmeden sürdürüyor" denildi. Atmaca'nın özelliklerinden ve denizlerdeki hakimiyetinden bahsedildi.

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Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, denizaltından atılmak için geri sayıma geçti.

Çeşitli saldırı ve savunma platformlarının yanı sıra kendi gemisavar füzesini de üretmeye başlayan Türkiye'nin atılımları, Yunanistan'da konuşuluyor.

Yunan gazetesi: Türkler Atmaca'yı fırlatacak

Yunan Pentapostagma haber sitesi, "Türkler, Atmaca füzesini denizaltından fırlatmayı planlıyor. Ege'de neler değişiyor?" diye sordu.

Haberde, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Türk silahlanma programının uygulanmasına hız kesmeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Denizaltılardan gemilere atılacak

Atmaca'nın su altı kapsül fırlatma versiyonunun tasarım aşamalarının sona ermek üzere olduğu ve bu yıl testlere başlanacağı belirtildi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait denizaltılardan gemilere seyir füzelerinin fırlatılabileceği bilgisine yer verilen haberde şöyle denildi:

Aktif radarı var, hedefi yok edebilecek

Maksimum 250+ kilometre menzile sahip olan Atmaca füzesinin aktif bir radarı var. Hedef platformun önündeki adayı daire içine alabilecek ve hedefi yok edebilecek.

Düşman gemisi kolay kolay bertaraf edemez

Atmaca'nın hedef aldığı düşman gemisinin, söz konusu füzeyi kolay kolay bertaraf edemeyeceğine dair ayrıntıya da dikkat çekildi.

Ege'nin yüzde 85'ine nüfuz edebilecek

Karakteristik ve teknik özelliklerine işaret edilen füzenin kullanıma alınmasından sonra denizlerde yeniden oluşacak güç dengelerine işaret edilerek, şu bilgiye yer verildi:

Atmaca kıyı savunma sistemi, Karadeniz'in yüzde 60'ına, Ege'nin yüzde 85'ine nüfuz edebilecek.

Atmaca sistem özellikleri

Otonom

Uzun Menzil



Düşük Radar İzi



Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti



Tüm Hava Şartlarında Görev Yeteneği



Karşı Tedbirlere Dayanıklı



Veri Bağı ile Hedef Güncelleme



Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği



Üç Boyutlu Görev Planlama



Atmaca teknik özellikleri