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    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi

    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi

    Yunan Ta Nea gazetesinin "Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkati çekildi.
    • 04.07.2022 - 05:55
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    Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar, Yunan basınında da geniş yer aldı.

    Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı etkisiz kaldığı eleştirisi yapılırken, özellikle Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin zirverde önce çıktığına ve Yunanistan'ın aksine istediğini aldına vurgu yapıldı.

    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi #1

    "Erdoğan, müzakere sanatını gösterdi"

    AA'nın haberine göre; Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair bir makale yayınladı.

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.

    Yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi." ifadesine yer verildi.

    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi #2

    "Erdoğan'ın nasıl bir politikacı olduğunu unutuyoruz"

    Makalede, "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." yorumu yapıldı.

    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi #3

    "Uzun vadede Türkiye karlı çıktı"

    Uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karlı çıkacağı belirtilen yazıda Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.

    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi #4

    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi #5

    Yunan basını: Erdoğan, uluslararası müzakere sanatını gösterdi #6


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