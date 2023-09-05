Yunan basını: Hakan Fidan - Yorgos Yerapetritis görüşmesi olumlu geçti Atina'da gözler Ankara'da düzenlenen Fidan-Yerapetritis görüşmesine çevrildi. İki Bakan diyalog vurgusu yaparken, bu ay gerçekleştirilecek Erdoğan-Miçotakis zirvesinin önemine vurgu yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye ve Yunanistan, ikili ilişkilerde yeni dönemin yol haritasını çiziyor.

Diyaloğu ve iş birliğini artırmayı hedefleyen taraflar arasında dışişleri bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'i Ankara'da ağrıadlı.

Görüşmeyi ve kameralar karşısında verilen mesajları Yunan basını yakından takip etti.

CNN: Atmosfer olumluydu

Fidan-Yerapetritis görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini belirten CNN Yunanistan, bu durumun iki bakanın açıkamalarına ansıdığına dikkati çekti.

Türkiye Dışişleri Bakanı'nın, ilk etapta Ankara'nın Atina ile ilişkilerinde "yeni ve olumlu bir dönem" başladığından söz ettiği, ancak iki taraf arasında anlaşmazlıkların da olduğunun altını çizdiğine ilişkin notu paylaşıldı.

Yerapetritis'in de ilişkilerin, karşılıklı saygı ve hoşgörü temelinde devam etmesini istedikleriyle ilgili sözlerine yer verildi.

ERT: İlişkilerde 3 aşama

ERT televizyonu, "Yerapetritis: Bizi birleştiren unsurların üzerine inşa edelim" başlıklı haberinde, bakanlar arasındaki görüşmenin verimli geçtiğine dair ifadeleri okurlarıyla paylaştı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişiminin, "siyasi diyalog, güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi ve görüşmelerin olumlu gündemi" olmak üzere 3 aşamadan oluştuğuna dair Yunan Bakan'ın ifadeleri aktarıldı.

SKAI: Doğu Akdeniz'de adil paylaşım

SKAI televizyonu, Yerapetritis'in iş birliği ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın ise anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü için görüşmelerin önemine işaret ettiği ve ayrıca Doğu Akdeniz'de adil paylaşım ilkesini benimsediklerini dile getirdiği kaydedildi.

Proto Thema: İyi ilişkilerin devam etmesini istiyoruz

Proto Thema gazetesi de "Yunan Dışişleri Bakanı 'Samimi bir arada yaşama ve hoşgörü temelinde iyi ilişkilerin devam etmesini istiyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın da ülkeler arasındaki diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Kathimerini: Miçotakis ve Erdoğan görüşecek

İki ülkenin liderler düzeyinde de bir araya geleceğini belirten Kathimerini, şöyle dedi:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Eylül'de New York'ta görüşecek.