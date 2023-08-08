Yunan basını: İlk 100 savaş sanayisinde Türkiye var, Yunanistan yok Türk savunma kuruluşlarının imza attığı başarılar, Yunanistan'da tartışma konusu haline geldi. Atina'nın daha başlangıç aşamasında olduğu belirtilerek, Türkiye'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğu vurgulandı.

ensonhaber.com

Türkiye'den 4 şirket, savunma sanayii alanında dünyada ilk 100'e girmeyi başardı.

ABD merkezli Defense News dergisinin hazırladığı "Defense News Top 100" başlıklı listede ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile ROKETSAN yer alıyor.

Türk savunma sanayisinin başarısı Yunanistan'da konuşuluyor

Yunanistan basınından Pentapostagma, "Dünyanın ilk 100 savaş sanayisinde 4 Türk var, hiç Yunan yok." diye yazdı.

Bu durumun Atina'da kimsenin umurudunda olup olmadığı sorgulanan haberde, Türkiye'nin ilk 100 sıralamadan memnuniyet duyduğu, 2022'de 3 olan sayının bu yıl 4'e çıktığı belirtildi.

Trajik durum: Beyinden yoksun değiliz ama...

Listeye giren şirketlerden bahsedilerek, Yunanistan'ın trajik bir durumla karşı karşıya olduğuna işaret edildi:

Yunanistan gibi beyinden yoksun olmadığı kesin olan bir ülke için trajik olan şey, aynı listede yarım Yunan şirketinin bile yer almaması.

ABD basınına konu oldu

Türk savunma sanayisinin gururu olan İHA ve SİHA'ların ABD basınına konu olduğuna da değinildi.

Business Insider'ın, Çin yapımı drone'ların, Bayraktar TB2 SİHA karşısında çekiciliğini kaybettiğine dair haberine dikkat çekildi.

SİHA tedarikini daha önce Çin'den karşılayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, hızlı şekilde yükselen Türk yapımı insansız araçlara yöneldiği belirtildi.

Türkiye dünyanın en iyileri arasında

Öte yandan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının teslimatını geciktirmesinin Atina'yı memnun ettiği, ancak bir ayrıntının gözden kaçırıldığı aktarıldı.

Bunun da Yunanistan'da henüz başlangıç aşamasında olan savunma sanayiinin, komşu Türkiye'de "maalesef dünyanın en iyileri yer alacak düzeyde" olduğu vurgulandı.