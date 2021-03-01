Yunan basını: Savunma anlaşması, ABD ile ilişkileri yeni temele oturtuyor

ABD ile Yunanistan arasındaki savunma iş birliğine ilişkin gelişmeleri ele alan Yunan basını, ortak fırkateyn üretimi yapılabileceğini yazdı.

ABD, şubat ayının son günlerinde Yunanistan Özel Kuvvetleri’ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yapıldığını duyurmuştu.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yardıma ilişkin paylaşımda fotoğraflara yer verilmişti.

"YUNANİSTAN DOĞU AKDENİZ'DE DAHA BÜYÜK ROL ÜSTLENİYOR"

Bu gelişmeler ışığında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, Atina'nın Washington ile savunma iş birliğini geliştirerek Doğu Akdeniz ve Balkanlar'da daha büyük bir rol üstlendiğini savundu.

Yunanistan ve ABD''nin, Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın (MDCA) yenilenmesi için görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

3 YILDA İKİ GÜNCELLEME

Söz konusu anlaşmanın 3 yıl içinde ikinci kez güncellenmesi için çalışma yapılıyor.

Görüşmelerin odak noktasını, MDCA'nın süresi ile yeni kampların veya askeri üslerin kullanılmasının oluşturduğu aktarıldı.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin yeni bir boyut kazandığına dikkat çekildi.

ABD'YE 23 YER ÖNERİLDİ

Şimdiye kadar, Souda, Stefanovikeio, Larissa, Alexandroupolis (Dedeağaç) dışında toplam 23 yerin masaya yatırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Savunma anlaşmasının genişletilmesi, Yunanistan’ın yeni fırkateynler edinme planına da bağlı olabilir. Washington, ABD Donanması'nın Yunanistan'a geçici çözüm olarak önerebileceği gemi türü hakkında daha kapsamlı görüşmeler başlatmak için Atina'dan bağlayıcı olmayan bir Talep Mektubu (LOR) bekliyor."

ORTAK FIRKATEYN GELİŞTİRME İHTİMALİ

ABD'nin yanı sıra seçenekler arasında Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'nın olduğu ifade edilirken, "ABD'nin teklifinin seçilmesi halinde yeni nesil Amerikan sınıfı fırkateynlerinin (FFGX) ortak geliştirilmesi ve üretilmesi için özel bir hüküm olacak." bilgisi paylaşıldı.