Yunan basını: Savunma Bakanı Dendias'ı Türkiye'de zorluklar bekliyor Miçotakis'in yeni göreve atadığı Dendias'ın, Ankara konusunda nelerle sınanacağı gündem oldu. Akdeniz ve Mavi Vatan meseleleri Atina'da yeniden konuşuluyor.

ensonhaber.com

Yunanistan'da 25 Haziran seçimlerini eski Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis kazandı.

Hükümeti kurma görevini üstlenen Miçotakis, bir dönem Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Nikos Dendias'ı Savunma Bakanı olarak atadı.

Türk-Yunan ilişkilerinin zorluğuyla karşı karşıya

Atina'da dikkat çeken atama sonrası Yunan basınında yapılan yorumlarda, Dendias'ı zorlu bir dönemin beklediği kaydedildi.

Yunanistan basınından Pentapostagma gazetesi, bu zorluklar arasında Rafale ve F-35 savaş uçaklarının olduğunu yazarken, Türk-Yunan ilişkilerinin de bir diğer madde olduğunu vurguladı.

Mavi Vatan rahatsızlığı

Türkiye, Atina'nın karşılaştığı "en büyük zorluk" olarak nitelendirilirken, Ankara'nın son aylarda harekat sahasındaki yoğunluğunun son derece düşük seviyelerde ilerlediği, buna rağmen Mavi Vatan konusundaki açıklamaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haberde, "Bu, bize Ankara'nın revizyonist bir güç olmaktan hâlâ çıkmadığını hatırlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'yi suçlayıcı ifadelere de yer verildiği görülen haberde, Ankara'nın Akdeniz'de "istikrarsızlaştırıcı faktör" olduğu savunuldu.

'Dendias'ın daha sert olması istenecek' yorumu

Nikos Dendias'ın, Türkiye'deki mevkidaşı olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de kuracağı diyaloğun önemli olduğu ayrıntısına dikkat çekilirken şöyle denildi:

Ancak her durumda, Nikos Dendias'tan Yunan-Türk ilişkilerini farklı bir perspektiften, muhtemelen Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine kıyasla daha sert şekilde ele alması istenecek.



Ülkenin Silahlı Kuvvetleri üzerinden ifade edilen 'sert güç' yönetimi artık onun.