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ensonhaber.com

Atmaca gemisavar füzesinin ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.

Roketsan'ın teslimatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılırken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımları hız kesmeden devam ediyor.

Yunanistan ise yerlilik oranını artıran Türkiye'nin çalışmalarını yakından izliyor.

Türkiye'nin amacı Ege'de üstünlük sağlamak

Teslim edilen füzelerin, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemilerine entegre edileceğini yazan Yunan basınından Pentapostagma, "Ege'de hakimiyeti hedefliyor." ifadesini kullandı.

TCG KINALIADA korvetinin, Atmaca füzesini kullanan ve fırlatan ilk Türk gemisi olarak tarihe geçtiği belirtildi.

Hedef geminin, test atışında Atmaca tarafından vurulduktan sonra battığı anımsatıldı.

Gemiler Atmaca ile donatılacak

Türkiye'nin birçok deniz aracına söz konusu füzenin yerleştirileceği belirtilerek şöyle denildi:

KINALIADA'nın ardından ilk HEYBELİADA, BÜYÜKADA ve BURGAZADA korvetleri ile BARBAROS sınıfı fırkateynlerin de Atmaca ile donatılması bekleniyor.