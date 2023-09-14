Atmaca gemisavar füzesinin ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.
Roketsan'ın teslimatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılırken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımları hız kesmeden devam ediyor.
Yunanistan ise yerlilik oranını artıran Türkiye'nin çalışmalarını yakından izliyor.
Türkiye'nin amacı Ege'de üstünlük sağlamak
Teslim edilen füzelerin, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemilerine entegre edileceğini yazan Yunan basınından Pentapostagma, "Ege'de hakimiyeti hedefliyor." ifadesini kullandı.
TCG KINALIADA korvetinin, Atmaca füzesini kullanan ve fırlatan ilk Türk gemisi olarak tarihe geçtiği belirtildi.
Hedef geminin, test atışında Atmaca tarafından vurulduktan sonra battığı anımsatıldı.
Gemiler Atmaca ile donatılacak
Türkiye'nin birçok deniz aracına söz konusu füzenin yerleştirileceği belirtilerek şöyle denildi:
KINALIADA'nın ardından ilk HEYBELİADA, BÜYÜKADA ve BURGAZADA korvetleri ile BARBAROS sınıfı fırkateynlerin de Atmaca ile donatılması bekleniyor.
Düşük radar kesitine sahip Atmaca'nın inşasına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemisavar füze ihtiyacının yerli ve milli kaynaklarla karşılanması amacıyla 2009 yılında başlandığı belirtildi.
'Türkler neyi hedefliyor' diye sordular
"Türkler Ege'de Atmaca ile neyi hedefliyor?" sorusunu yönelten Yunan medya organı, şu yanıtı verdi:
Ege Bölgesi'nin bazı kısımlarında Deniz Kuvvetlerimiz için adaların büyük bir kısmına giriş yasağı koşulları yaratmaya çalışıyorlar.
Atmaca sistem özellikleri
- Otonom
- Uzun Menzil
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yeteneği
- Karşı Tedbirlere Dayanıklı
- Veri Bağı ile Hedef Güncelleme
- Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
- Üç Boyutlu Görev Planlama
Atmaca teknik özellikleri
- Uzunluk: 4.3 - 5.2 m
- Ağırlık: < 750 kg
- Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Penetrasyon Etkili
- Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg