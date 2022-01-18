Yunan basını: Türkiye, Kazakistan ve Orta Asya'da Rus etkisine meydan okuyor

Analizde, Orta Asya'da Ankara'nın artan etkinliğine dikkat çekildi. "Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ana mekanizma olmasını istiyor" ifadesi kullanıldı.

Kazakistan'da yakıt zammı nedeniyle başlayan protestolar ve Türkiye'nin Nur Sultan yönetiminin yanındaki kararlı duruşu, Yunanistan'da gündem oldu.

Greek City Times'ın, "Türkiye, Kazakistan ve Orta Asya'daki Rus etkisine meydan okuyor" başlıklı analizinde, Kazakistan'ın güvenlik ve savunma mekanizmasının, gelecekte benzer karışıklıklara ve dış müdahalelere karşı daha hazır hale gelmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ORTA ASYA'DA ARTAN ETKİSİ

Yazıda, Orta Asya bölgesinde Türkiye'nin etkisinin gün geçtikçe arttığı ve Rusya'nın bu durumdan endişe duyduğu kaydedildi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 9 Ocak'ta yaptığı, "Kazakistan'ın bir an önce istikrar, barış ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz." açıklaması hatırlatıldı.

"TÜRK DÜNYASININ SORUNU BİZİM DE SORUNUMUZ"

Söz konusu açıklamanın "Türk dünyasına üye ülkelerin sorunu bizim de sorunumuzdur. Karabağ zaferinde tüm dünya bunu gördü." şeklindeki bölümüne de yer verildi.

Karabağ Savaşı'nın, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki etkisini artırmak için bir girişim olduğu görüşü paylaşılarak, Türkiye'nin Rusya'nın geleneksel etki alanı içinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

Analizde şunlara yer verildi:

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ

"Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Orta Asya ve Güney Kafkasya sorunlarının tartışılması ve çözülmesi için ana mekanizma haline gelmesini ve böylece sadece Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün değil, aynı zamanda Kazakistan'ın kurucularından biri olduğu Rusya liderliğindeki Bağımsız Devletler Topluluğu'nun da yerini almasını istiyor."



