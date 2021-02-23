Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan tatbikatı yapacak

Tatbikata hazırlanan Türk ordusu, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, tatbikatın geniş çaplı olacağına dikkat çekti.

Türkiye, "Mavi Vatan 2021" tatbikatı için geri sayıma geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olduğu belirtilen söz konusu tatbikatın, 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edileceği kaydedildi.

"TÜRKİYE GENİŞ ÇAPLI TATBİKAT YAPACAK"

Tatbikat, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Ege ve Akdeniz'de büyük deniz tatbikatı başlatacak" başlığıyla gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Haberde, 25 Şubat - 7 Mart tarihleri arasındaki tatbikatın geniş çaplı olacağına dikkat çekildi. Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri'nin de katılacağı belirtildi.

TATBİKATIN AMACI

MSB, tatbikatın maksadını "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı karargâh, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarını değerlendirmek, görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerini denemek, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yetenekleri geliştirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destek imkân kabiliyetlerini denemek ve katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek." şeklinde açıkladı.

TATBİKATA KATILACAK ARAÇLAR

Tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri yer alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Arama Kurtarma unsurları tatbikat kapsamında görev yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter de yer alacak.

SUÜSTÜ VE HAVA SAVUNMA ATIŞLARI İCRA EDİLECEK

Bakanlık, "Tatbikatta ayrıca İnsansız Hava Araçları'nın, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımı sağlanacak ve gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı suüstü ve hava savunma atışları icra edilecektir." bilgisini paylaştı.