Euro
8.55
0.2%
Dolar
7.019
-0.03%
Altın
408.6
0.09%
Borsa
1.555
0.3%
Bitcoin
363.000
-9.88%
EXEN Coin
16.52
-1.72%
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan tatbikatı yapacak

    Tatbikata hazırlanan Türk ordusu, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, tatbikatın geniş çaplı olacağına dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan tatbikatı yapacak

    Türkiye, "Mavi Vatan 2021" tatbikatı için geri sayıma geçti.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olduğu belirtilen söz konusu tatbikatın, 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edileceği kaydedildi.

    "TÜRKİYE GENİŞ ÇAPLI TATBİKAT YAPACAK"

    Tatbikat, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Ege ve Akdeniz'de büyük deniz tatbikatı başlatacak" başlığıyla gelişmeyi okurlarına duyurdu.

    Haberde, 25 Şubat - 7 Mart tarihleri arasındaki tatbikatın geniş çaplı olacağına dikkat çekildi. Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri'nin de katılacağı belirtildi.

    TATBİKATIN AMACI

    MSB, tatbikatın maksadını "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı karargâh, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarını değerlendirmek, görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerini denemek, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yetenekleri geliştirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destek imkân kabiliyetlerini denemek ve katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek." şeklinde açıkladı.

    Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan tatbikatı yapacak #1

    TATBİKATA KATILACAK ARAÇLAR

    Tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri yer alacak.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Arama Kurtarma unsurları tatbikat kapsamında görev yapacak.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter de yer alacak.

    Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan tatbikatı yapacak #2

    SUÜSTÜ VE HAVA SAVUNMA ATIŞLARI İCRA EDİLECEK

    Bakanlık, "Tatbikatta ayrıca İnsansız Hava Araçları'nın, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımı sağlanacak ve gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı suüstü ve hava savunma atışları icra edilecektir." bilgisini paylaştı.

    Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan tatbikatı yapacak #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir