Yunan basını: Türkiye silahlanmaya devam ediyor

Hava ve kara ordularını insansız sistemlerle donatan Türkiye, denizde de gücüne güç katmaya devam diyor.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen İstanbul fırkateyni, ilk seyir testini gerçekleştirdi.
TCG İstanbul'un bu yıl Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor.
Türkiye'nin silahlanma programları
Yunanistan basınından "ieidiseis" adlı haber portalı, "İstanbul fırkateyninin testleri başladı. KAAN savaş uçağı 2023 sonunda havalanacak" diye yazdı.
"Türkiye kendi silahlanma programlarını yürütmeye devam ediyor." ifadesi kullanılarak, fırkateynin deniz denemelerine başladığı, Türk tersanelerinde üç fırkateynin daha inşa edildiği belirtildi.
KAAN yıl sonunda havalanacak
Haberde, "Hedef, üç yıl içinde ilave üç fırkateyn." notu paylaşıldı.
Aynı zamanda Türk yetkililerin, KAAN savaş uçağının yıl sonunda havalanmaya hazır olacağını vurguladığı belirtildi.
Hava Kuvvetleri'ne katılacağı tarih
Söz konusu uçağın, 2030 yılına yakın bir dönemde Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yer almaya başlayacağı ifade edildi.