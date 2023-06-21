Yunan basını: Türkiye silahlanmaya devam ediyor Askeri gücünü ilerleten Türkiye'nin çalışmaları, Yunanistan'da yankılanıyor. İstanbul fırkateyni ve KAAN savaş uçağıyla ilgili gelişmeler, Yunan okurlarla paylaşıldı.

ensonhaber.com Hava ve kara ordularını insansız sistemlerle donatan Türkiye, denizde de gücüne güç katmaya devam diyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen İstanbul fırkateyni, ilk seyir testini gerçekleştirdi. TCG İstanbul'un bu yıl Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor. Türkiye'nin silahlanma programları Yunanistan basınından "ieidiseis" adlı haber portalı, "İstanbul fırkateyninin testleri başladı. KAAN savaş uçağı 2023 sonunda havalanacak" diye yazdı. "Türkiye kendi silahlanma programlarını yürütmeye devam ediyor." ifadesi kullanılarak, fırkateynin deniz denemelerine başladığı, Türk tersanelerinde üç fırkateynin daha inşa edildiği belirtildi. KAAN yıl sonunda havalanacak Haberde, "Hedef, üç yıl içinde ilave üç fırkateyn." notu paylaşıldı. Aynı zamanda Türk yetkililerin, KAAN savaş uçağının yıl sonunda havalanmaya hazır olacağını vurguladığı belirtildi. Hava Kuvvetleri'ne katılacağı tarih Söz konusu uçağın, 2030 yılına yakın bir dönemde Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yer almaya başlayacağı ifade edildi. Gözden Kaçmasın Türkiye, üç milli fırkateyni üç farklı tersanede eş zamanlı üretecek Haberin Detayları Dünya, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'a odaklandı Haberin Detayları