Yunan basını: Türkiye yeni sondaj çalışmalarına başladı, Yunanistan ise yavaş

Fatih Sondaj Gemisi, geçen ay, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adlı kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.
Yunanistan kamuoyu, Türkiye'nin enerji alanında attığı adımları da yakından izliyor.
Türkiye'nin Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başladığı, Atina yönetiminin ise bu konuda geride kaldığı belirtildi.
Pentapostagma'nın aktardığına göre, Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkmasının beklendiği notu paylaşıldı.
"Yunanistan yavaş, komşumuz Türkiye sonuç alıyor"
Haberde, "Özellikle Girit'in güneyindeki yatakların durumu Yunanistan'da çok yavaş ilerliyor." denilerek Ankara'nın hamlelerine dikkat çekildi:
Komşumuz Türkiye'de özellikle Karadeniz'deki sondajlar o kadar ilerledi ki, artık sonuç alıyorlar.
Türkiye, Karadeniz'de sismik araştırma ve hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürürken, bir önemli adım daha atıldı. Sondaj gemisi Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Göktepe-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı.
Günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak
Göktepe-2'nin, Romanya-Türkiye münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir noktada yer aldığı, Karadeniz'deki 25'inci gaz üretim kuyusu olduğu ifade edildi.
Söz konusu kuyuyla birlikte günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Türkiye dışa bağımlılığı azaltacak
Yunanistan merkezli medya organı, "Bu, Karadeniz gaz sahalarındaki rezervlerin 710 milyar metreküpe çıkacağı anlamına geliyor." diye yazdı.
Yeni yeraltı kaynakları keşfeden Türkiye'nin, bu alanda dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğinin altı çizildi.
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