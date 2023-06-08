Yunan basını: Türkiye'nin göçmenlere geçiş izni verdiği iddiaları gerçek değil Meriç'teki düzensiz geçişler, Atina yönetimi tarafından ele alındı. Geçişlerdeki artışın Türkiye'den kaynaklanmadığı, mevsimsel sebeplerle bu durumun tetiklendiği belirtildi.

AA

Düzensiz göçmenler konusunda Yunanistan'da ezber bozan gelişmeler yaşanıyor.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Vekili Haralambos Lalousis, Türkiye'nin göçü bir araç olarak kullandığına inanmadığını söylemişti.

Yunan basınında bu duruma ilişkin bir habere daha imza atıldı.

Yunanistan'ın geçici Başbakanı İoannis Sarmas başkanlığında, Meriç'te düzensiz göçmen geçişlerine ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye'yle ilgili iddiaları ispatlayacak kanıt yok

In.gr haber portalının, adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıt olmadığı vurgulandı.

Göçmen sayısındaki artış mevsimsel nedenlerle yaşanıyor

Haberde, kaynakların, Meriç'teki durumla ilgili olarak "işler her zamanki gibi" ifadesini kullandığı, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmen sayısındaki artışın, mevsimsel sebeplerle Meriç nehrinde su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını belirttiği kaydedildi.

Düzensiz göçmen geçişlerinin, herhangi bir krize işaret etmediğini dile getiren kaynaklar, bu meselenin Türkiye için de hassas bir konu olduğunu ifade etti.

Kaskarelis-Fidan görüşmesi Yunan basınında

Yunan Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla arayarak yeni görevinden ötürü tebrik etmesi, Yunan basınında geniş yer buldu.

Haberlerde, görüşmede, Meriç'te Türkiye-Yunanistan sınırında, Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısında son günlerde artış gözlemlenmesinin ele alındığı aktarıldı.

Fidan yorumu: Göçmen sorununa hakim

Protothema Gazetesi, Fidan'ın, yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapmış biri olarak göçmen sorununa hakim olduğuna dikkati çekti.

SKAI TV de görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini, Türk makamlarının, Meriç'teki sorunun çözülmesinde olumlu bir tavır sergilediğini yazdı.