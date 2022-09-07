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    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou: Türkiye, AB'yi tehdit ediyor

    Yunanistan'ın lideri, Ankara'nın Brüksel'e tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Ülkenin Savunma Bakanı Panagiotopoulos da "Türkiye, güçlenmemizden endişeli" iddiasını ortaya attı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:01
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    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou: Türkiye, AB'yi tehdit ediyor

    Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk savaş uçaklarını taciz eden Yunanistan'dan gerilim dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, "Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) tehdit oluşturduğunu" savundu.

    "Türkiye AB'ye meydan okuyor"

    Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova için verilen resmi yemekte konuşan Sakellaropoulou, "Türkiye'nin yasa dışı eylemlerinin sadece Yunanistan için değil, tüm AB için bir meydan okuma" olduğu şeklindeki görüşünü ortaya attı.

    Yunan Cumhurbaşkanı, yaptığı konuşmada, "Zorluklar karşısında, Avrupalı ailemizin birlik içinde kalması önemli." mesajı verdi.

    Brüksel'e "birlik olalım" çağrısı yaptı

    Ankara'yı hedef alan açıklamalarını sürdüren Sakellaropoulou'ya göre, "Türkiye'nin revizyonist politikasının, AB tarafından ortaklaşa ele alınması" gerekiyor.

    Yunan Savunma Bakanı: Türkiye, güçlenmemizden endişeli

    Gerginliği bir adım öteye taşımayı amaçlayan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da "Türkiye endişeli çünkü Yunanistan güçleniyor" şeklinde ilginç bir iddiada bulundu.

    Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Panagiotopoulos, "Her durumda, mantıkla cevap vermeyi tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou: Türkiye, AB yi tehdit ediyor #1

    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou: Türkiye, AB yi tehdit ediyor #2


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