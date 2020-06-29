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    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Eşek Adası'na gitti

    Ekaterini Sakellaropulu, ülkesinin işgali altındaki adada Ulusal Hapishane, okul ve belediye başkanlığını ziyaret etti.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 14:33
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    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Eşek Adası'na gitti #1

    Yunanistan, Ege Adaları’nda üzerinden yeni bir tahriğe daha imza attı.

    Ülkenin Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu, anlaşmalara göre Türkiye'ye ait olan, ancak yıllardır Yunan işgali altındaki Eşek Adası'nı ziyaret etti.

    Mart ayında görevine başlayan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, ilk sınır ötesi ziyaretini Aydın ilimize bağlı Eşek Adası’na gerçekleştirdi. Sakellaropoulou, Türk toprağı olan Eşek Adası’na çıktı.

    SAKELLAROPULU, EŞEK ADASI'NDA

    Sakellaropulu, 4 saatlik ziyaretinde adada yer alan Ulusal Hapishane, okul ve belediye başkanlığına ziyarette bulundu. Yunan basını, söz konusu ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı.

    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Eşek Adası'na gitti #2

    ANI DEFTERİNE YAZDI

    Sakellaropulu, Eşek Adası’nda bulunan anı defterine şu satırları yazdı:

    "Bugün Ulusal Hapishane'de olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sınırlarımızın muhafızlarına teşekkür ederim. Kararlılığa ve soğukkanlılığa sahip cephe savaşçıları, zorluklardan ve tehditlerden korkmadan ulusal bütünlüğümüzü ve egemen haklarımızı savunuyor."

    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Eşek Adası'na gitti #3

    EŞEK ADASI, YUNAN İŞGALİ ALTINDA

    1932 Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere’nin 1943’te yayınladığı ve 1947 Paris Antlaşması’na taraf olan ABD’nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda Eşek Adası, 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti.

    Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı asker görev yapıyor.

    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Eşek Adası'na gitti #4

    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Eşek Adası'na gitti #5

    Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Eşek Adası'na gitti #6

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