Yunan gazetesi: Erdoğan, Mavi Vatan doktrinini yeniden gündeme getiriyor Ta Nea, AK Parti'nin 23 Nisan videosundaki Türkiye haritası detayına dikkati çekti. Haberde, "Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy adaları ve Batı Trakya, Türk ayının altında" denildi.

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Türkiye, Doğu Akdeniz'de önüne çıkarılmak istenen engellere rağmen Mavi Vatan politikasını kararlılıkla sürdürüyor.

Yunanistan ise özellikle Ege'de egemenlik alanını yasa dışı bir şekilde genişletmenin hesaplarını yapıyor.

Ta Nea: Mavi Vatan yine gündemde

Yunan basınından Ta Nea gazetesi, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, 'Mavi Vatan' doktrinini yeniden gündeme getirerek anlatıyı tekrar değiştiriyor." diye yazdı.

"Adalar Türk ayının altında görünüyor"

AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kutlama videosuna dikkat çekilen haberde şöyle denildi:

Özellikle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy adaları ve Batı Trakya, seçim öncesinde Türk ayının altında görünüyor.



Türk bayrağının yer aldığı 108 saniyelik reklam, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin sosyal medya hesabına yüklendi.

Atina: Kamusal diyaloğa dönüşmesine izin vermeyeceğiz

Görüntülerden sonra Atina'nın, Ankara'ya mesaj göndererek Türkiye'deki siyasetin iki ülkenin diyaloğu haline gelmeyeceğini söylediği belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Giorgos Arnaoutis, şunları söyledi: