Yunan General Fragos Fragoulis: Türkiye'yle diyalog halinde olmalıyız
ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerinde oluşan tablo, Yunanistan'da yankı uyandırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ilk turunu önde tamamladı.

Yunan televizyonları ve gazeteleri, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi ihtiyatlı tutum sergiliyor.

Erdoğan politikasını sürdürecek

Emekli Yunan General Fragos Fragoulis, Skai televizyonuna verdiği demeçte, seçimlerine dair görüşlerini paylaştı.

Fragoulis, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan politikasına devam edecek." görüşünü savundu.

Ezici zafer kazanacak

Haberde, "Her şey gösteriyor ki, Türkiye Cumhurbaşkanı ezici bir zafer elde edecek." tespitinde bulunuldu.

Ankara ile diyalog çağrısı

Frangoulis, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürmek dışında "önemli bir düşmanca hamlede" bulunmadığını anlattı ve ekledi:

Özel sorunlarımız olmayacak ama onlarla diyalog halinde olmalıyız. Mesele şu ki, fikir birliğimiz ve ulusal stratejik planımız var.

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