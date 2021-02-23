Yunan hava kuvvetleri, TCG Çeşme gemisini taciz etti

Yunanistan'a ait savaş uçakları, uluslararası sularda araştırmalar yapan Türkiye'ye ait gemiyi taciz etti. MSB kaynakları, gerekli karşılığın verildiğini söyledi. Bakan Akar, açıklama yaptı.

Yunanistan, Akdeniz'de olduğu gibi Ege'de de gerilimi tırmandırmanın peşinde koşuyor.

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.

GEMİYE FİŞEK ATTILAR

Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi, Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı, Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri, TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan "Chaff" önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

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"BU ÇALIŞMA DAHA ÖNCE YUNANİSTAN TARAFINDAN YAPILDI"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi." dedi.

TCG Çeşme gemisinin bölgede yürüttüğü çalışmanın depremle alakalı bilimsel ve teknik bir çalışma olduğunu anımsatan Akar, bu çalışmanın daha önce Yunanistan tarafından da yapıldığını belirtti.

"YAPACAKLARIMIZ BELLİ, GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ"

Akar, açıklamasının devamında "Kendi alanımızda kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamımızı yaparken, tacizin iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunun altını çizen Akar, "Uluslararası hukuktan yanayız. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

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