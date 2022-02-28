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    Yunan hava sahasına alınmayan Rus yolcu uçağı İstanbul'a indi

    AB'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatması sebebiyle İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 22:06
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    Yunan hava sahasına alınmayan Rus yolcu uçağı İstanbul'a indi

    Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yeni bir yaptırım kararı daha alarak, Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

    YUNAN HAVA SAHASINA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

    Kararın ardından Aeroflot Havayolları'nın Moskova’dan havalanarak İtalya’nın Verona şehrine giden yolcu uçağının Yunan hava sahasına girişine izin verilmedi.

    Bunun üzerine SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı, bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı.

    UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

    Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul’a yöneldi. Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

    Uçağın yakıt ikmalinin ardından yolcularla birlikte yeniden Moskova’ya dönmek üzere havalanması bekleniyor.


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