Yunan komutan Apostolakis: Türkiye ile savaşta kimse bize yardım etmez

Yunan komutan Apostolakis: Türkiye ile savaşta kimse bize yardım etmez

Apostolakis, Ukrayna'dan dersler çıkarmaları gerektiğini ifade etti. Eski Genelkurmay Başkanı, "100 yıl geriye gideriz, ülke olarak biz mahvoluruz" dedi.

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile yaşadıkları gerilime değindi.

Apostolakis, olası bir çatışma durumunda kimsenin kendilerine yardım etmeyeceği konusunda uyardı.

Parapolitika radyo istasyonuna demeç veren Apostolakis, Atina'nın, kurduğu savunma ittifaklarına rağmen yalnız kalacağına dikkati çekti.

"Bu mantıkla gitmemeliyiz, kimse yardım etmez"

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da yaşananlara işaret eden Apostolakis, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes onları (Ukrayna) destekliyor. Kim savaşıyor, savaşın tüm bu kötülüklerini kim çekiyor? O halde biz bu mantıkla gitmemeliyiz. Kimse bize yardım etmez. Hadi diyelim bizi desteklesinler, sırtımıza vurup haklısınız desinler ve bize bazı silah sistemleri göndersinler.

"Ülke olarak biz mahvoluruz"



100 yıl geriye gideriz, ülke olarak biz mahvoluruz, biz insanlarımızı kaybederiz. Önemli olan oraya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm güçlerin ve müttefiklerimizin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekli."

"Yunanistan, AB ve ABD'ye baskı kurma çabası"

Olası bir savaşın büyük yıkıma neden olabileceğini belirten Apostolakis, "Savaşlarda kazananlar ve kaybedenler yoktur. İki taraf da zarar görür." diye konuştu.

AA'nın aktardığına göre, Apostolakis, Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanında mutabakat zaptını, Türkiye'nin enerji konusunda Yunanistan ve onun üzerinden Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye baskı kurma çabası olarak yorumladı.